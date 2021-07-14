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Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45

Balıkesir'in tatil yörelerinden Altınoluk'ta gece geç saatlerde gökyüzünde beliren ışıklar, yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Pervin Bölükbaşı'nın dikkatinden kaçmadı. Cep telefonuyla gökyüzünde beliren ışıkları kaydeden Bölükbaşı, bu görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülere çok sayıda yorum gelirken, 3 ışıklı esrarengiz cisim gizemini korumayı sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Pervin Bölükbaşı haber çalışması için gittiği Altınoluk sahilinde gece karanlığında gökyüzünde düzensiz hareketler yapan çok sayıda ışık gördü.

3 IŞIKLI CİSİM KAMERALARA YANSIDI

Eşine de ışıkları gösteren Bölükbaşı daha sonra yanındaki cep telefonu kamerası ile gökyüzündeki 3 ışıklı cismi ve yakınlarındaki diğer ışıklı cisimleri kayda aldı. Daha sonra bu kayıtları sosyal medya hesabında paylaştı. Esrarengiz ışıkların görüldüğü video paylaşımı büyük ilgi gördü.

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar heyecan yarattı! Gizemini koruyan olay, kameralara böyle yansıdı
Pervin Bölükbaşı

İLK BAŞTA DRONE SANDILAR

Olayı anlatan Pervin Bölükbaşı, "Dün akşam eşimle beraber Altınoluk kordondaydık. Hatta bir haber için gitmiştik. Bir kenarda otururken eşim gökyüzünde ışıkları fark etti. Eşim dedi ki 'Pervin drone mi acaba?' Elimde telefon vardı direk kayda geçtim. Gökyüzünde üç tane ışığın yanıp söndüğünü gördüm. Benim çok ilgimi çekti. Bu seferki çok acemice oldu. Önce drone olduğunu düşündüğüm için kalkıp çekmek istemedim. Kameramı oraya doğru yönelttim. Çektiğimi düşünüyorum. Üç ışıklı bir de altlarında birkaç ışıklı cisim vardı. Benim ilgimi çekti. Sosyal medyada da yansıttım. İnsanlar altına yorumlar yapıyorlar" dedi.

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı

Balıkesir, Altınoluk, Drone, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar gündem oldu! Gizemi çözülemeyen olay, kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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