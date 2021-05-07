Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi - Son Dakika

Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi

07.05.2021 09:18

Çin'in kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşmesi beklenen dev roket, vatandaşları tedirgin ederken, dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar büyük merak uyandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. Varank, söz konusu ışıkların Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri'nden kaynaklandığını belirtti.

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu. Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.

BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

Gökyüzündeki esrarengiz cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirdi! Gerçek ise Bakan Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı

TÜBİTAK: STARLINK UYDULARINDAN KAYNAKLI PARLAMADIR

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği hatırlatıldı. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaları ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebileceği bildirilen açıklamada "Böyle bir parlama, bu gece yerel saat 22.05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır" ifadeleri kullanıldı.

Gökyüzündeki esrarengiz cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirdi! Gerçek ise Bakan Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı
Gökyüzündeki esrarengiz cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirdi! Gerçek ise Bakan Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı

BAKAN VARANK DA TÜBİTAK'IN PAYLAŞIMINI RETWEET'LEDİ

Gece saatlerinde Bakırletepe Gözlemevi tarafından kaydedilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasına ait fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" açıklamasını yaptı.

Gökyüzündeki esrarengiz cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirdi! Gerçek ise Bakan Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı

ROKET SANILDI

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

Dün gece gökyüzünden görülen parlamalar, Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden olmuştu.

Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Tübitak, Roket, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi - Son Dakika Dünya


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