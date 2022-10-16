Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler - Son Dakika
Üye Girişi

Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler

16.10.2022 10:18

Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi.

Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler

BURSA - Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası'nda bini aşkın öğrenci ile birlikte "İstikbal Göklerdedir" yazdı. Bu anın fotoğrafını ise Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çekti.

GUHEM, 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Yazının oluşturulmasının ardından Keşif Uydu Komutanlığı kontrolündeki Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirdi.

GUHEM'in uzay ve havacılığı her yaştan gence sevdirmeyi misyon edindiğini belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Dünya Uzay Haftası'nı anlamlı bir çalışma ile taçlandırdıklarını söyledi. "Dünya Uzay Haftası 4 Ekim 1957 tarihinde insan yapımı ilk uydu Sputnik-1'in uzaya başarıyla gönderilmesi anısına kutlanıyor. Biz de bu haftayı GUHEM'e yakışır bir şekilde kutladık ve uzay ile ilgili birçok faaliyet yaptık. Bu haftayı sonlandırırken binin üzerinde öğrenci arkadaşımızla beraber Atatürk'ün güzel sözü 'İstikbal Göklerdedir' yazdık. Yaklaşık 700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz da bu anın görüntüsünü çekti. Milli Savunma Bakanlığı desteğiyle Keşif Uydu Komutanlığı tarafından özel bir çalışma ile bu görüntüyü elde ediyoruz. Bu güzel haftada yaptığımız etkinlikleri anlamlı bir çalışma ile tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Daha öncesinde GUHEM'e okuluyla birlikte gelip çok beğendiğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Miray Öztürk, bugünkü etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan öğrencilerden biri olan Muhammed Fatih Sera ise, "Bugün okulumdaki tüm arkadaşlarımla beraber Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü GUHEM'in bahçesine yazdık. Uzayda yer alan uydu bizim fotoğrafımızı çekti. İlk defa böyle bir etkinlikte yer alıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim için çok güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen Göktürk-1 Uydusu, Avrupa Uzay Ajansı'na ait VEGA fırlatma sistemi ile Fransız Guyana'sından 5 Aralık 2016 tarihinde fırlatılmıştı. Altı yıldır uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Keşif Uydu Komutanlığı tarafından kontrol ediliyor. Dünya etrafında yaklaşık 90 dakikada bir turunu tamamlayan uydu 0.5 metre çözünürlüklü görüntü çekebiliyor.

YORUMLAR
500
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Ülkemizde bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir' TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Ülkemizde bir yılda 7,7 milyon ton gıda israf edilmektedir' 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı (2) 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı (2)
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:42 Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 14:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement