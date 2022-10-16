Gökyüzündeki gözler GUHEM'e çevrildi... Göktürk-1 uydusu ile yaklaşık 700 kilometreden görüntülendiler

BURSA - Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası'nda bini aşkın öğrenci ile birlikte "İstikbal Göklerdedir" yazdı. Bu anın fotoğrafını ise Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çekti.

GUHEM, 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Yazının oluşturulmasının ardından Keşif Uydu Komutanlığı kontrolündeki Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirdi.

GUHEM'in uzay ve havacılığı her yaştan gence sevdirmeyi misyon edindiğini belirten GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Dünya Uzay Haftası'nı anlamlı bir çalışma ile taçlandırdıklarını söyledi. "Dünya Uzay Haftası 4 Ekim 1957 tarihinde insan yapımı ilk uydu Sputnik-1'in uzaya başarıyla gönderilmesi anısına kutlanıyor. Biz de bu haftayı GUHEM'e yakışır bir şekilde kutladık ve uzay ile ilgili birçok faaliyet yaptık. Bu haftayı sonlandırırken binin üzerinde öğrenci arkadaşımızla beraber Atatürk'ün güzel sözü 'İstikbal Göklerdedir' yazdık. Yaklaşık 700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz da bu anın görüntüsünü çekti. Milli Savunma Bakanlığı desteğiyle Keşif Uydu Komutanlığı tarafından özel bir çalışma ile bu görüntüyü elde ediyoruz. Bu güzel haftada yaptığımız etkinlikleri anlamlı bir çalışma ile tamamladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Daha öncesinde GUHEM'e okuluyla birlikte gelip çok beğendiğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Miray Öztürk, bugünkü etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Etkinliğe katılan öğrencilerden biri olan Muhammed Fatih Sera ise, "Bugün okulumdaki tüm arkadaşlarımla beraber Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünü GUHEM'in bahçesine yazdık. Uzayda yer alan uydu bizim fotoğrafımızı çekti. İlk defa böyle bir etkinlikte yer alıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim için çok güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen Göktürk-1 Uydusu, Avrupa Uzay Ajansı'na ait VEGA fırlatma sistemi ile Fransız Guyana'sından 5 Aralık 2016 tarihinde fırlatılmıştı. Altı yıldır uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Keşif Uydu Komutanlığı tarafından kontrol ediliyor. Dünya etrafında yaklaşık 90 dakikada bir turunu tamamlayan uydu 0.5 metre çözünürlüklü görüntü çekebiliyor.