Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu

02.06.2022 22:33

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Acem ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

(Hüseyin Can Aksu - İHA)

Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu

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Tarlada açan gelincikler görsel şölen oluşturdu Tarlada açan gelincikler görsel şölen oluşturdu GELİNCİKLERİN AÇTIĞI TARLALARDA GÖRSEL ŞÖLEN GELİNCİKLERİN AÇTIĞI TARLALARDA GÖRSEL ŞÖLEN
Kaynak: İHA

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