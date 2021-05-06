Gökyüzündeki sıralı ışıklar merak uyandırdı - Son Dakika

İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu. Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.