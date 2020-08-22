Gökyüzünden sise bürünen İstanbul - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis beraberinde masalsı görüntüler oluşturdu. Beykoz civarında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile beraber dağların arasında süzülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sabah saatlerinde etkili olan sis İstanbul'da yaşamı olumsuz etkilerden beraberinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Beykoz semalarında çekilen görüntüler, şehrin manzarası ile birleşti. Yavuz sultan Selim Köprüsü ile birlikte gökyüzünden görüntülenen sis dağların arasında süzülerek ilerledi. Bazı evler ise sis bulutunun üzerinde kalırken, bazıları ise içinde kayboldu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)