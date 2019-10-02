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"Gökyüzünden Türkiye" 3 dilde okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor

28 dakika önce

"Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluşuyor.

"Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluşuyor.


Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Arapça'nın yanı sıra İngilizce ve Türkçe yayınlar da okuyucuların beğenisine sunuldu.


AA standında yer alan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının Türkçe baskısı, fuardaki okurların yoğun ilgisini gördü. Kitabın, Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanan 3 dilli güncellenmiş baskısı ise 5 Ekim'de okurun beğenisine sunulacak.


Türkiye'nin dört bir köşesinde, AA foto muhabirlerinin drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı kitap, eşsiz manzara fotoğraflarıyla meraklıları için arşiv niteliği taşıyor.


Deneyimli fotoğrafçıların perspektifinden sunulan eser, Karadeniz yaylalarından Anadolu'nun kültürel mirasına, Türkiye'nin kadim şehirlerinden insan hikayelerine kadar birçok ögeyi içerisinde barındırıyor.


Esere, dünyanın dört bir köşesindeki fotoğraf meraklılarının ilgi göstermesi bekleniyor.


AA Yayınları beğeni topluyor


Kitapseverler, AA standında yer alan "Gökyüzünden Türkiye" kitabının yanında "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı eserleri de inceleme fırsatı buldu.


Her yıla özgü yıllıkları, güncel konularda kitaplarıyla tanınan, farklı dil ve içeriklerde hazırlanan kitaplarıyla beğeni toplayan AA Yayınlarına neredeyse her ay bir yenisi ekleniyor.


Fuar hakkında


Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, Basın Yayın Birliğince (BYB) Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.


Bu yıl 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevinin okurla buluştuğu fuar, Arap u¨lkelerinden I·stanbul'a gelen ziyaretçileri, İstanbul'daki Arap toplulugˆu ve Arapc¸aya ilgisi olan kitapseverleri ağırlıyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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