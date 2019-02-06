Gökyüzüne Bakan Şaştı Kaldı
1 saat önce
Gökyüzüne bakan şaştı kaldı İstanbul semalarında nadir görülen olay: Gökyüzü kızıla boyandı Gökyüzüne bakan cep telefonuna sarıldıİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü.
Gökyüzüne bakan şaştı kaldı İstanbul
semalarında nadir görülen olay: Gökyüzü kızıla boyandı
Gökyüzüne bakan cep telefonuna sarıldı
İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni bilinmezken, vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı. Belirlenmeyen bir nedenden ötürü gökyüzü kızıl renge bürünmesi, havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de özellikle Atatürk Havalimanı
civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı.
Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı
Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı
Son Dakika! İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz
Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı