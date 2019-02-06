Son Dakika Haberleri: Gökyüzüne Bakan Şaştı Kaldı

Gökyüzüne Bakan Şaştı Kaldı

1 saat önce

Gökyüzüne bakan şaştı kaldı İstanbul semalarında nadir görülen olay: Gökyüzü kızıla boyandı Gökyüzüne bakan cep telefonuna sarıldıİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü.

Gökyüzüne Bakan Şaştı Kaldı, System.String[]
Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
İstanbul semalarında nadir görülen olay: Gökyüzü kızıla boyandı
Gökyüzüne bakan cep telefonuna sarıldı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıl bir renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni bilinmezken, vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzü aniden kızıl renge büründü. Gökyüzünde hakim olan kızıl rengin nedeni henüz bilinmezken vatandaşlar nadir rastladıkları bu durum karşısında şaşkına uğradı. Belirlenmeyen bir nedenden ötürü gökyüzü kızıl renge bürünmesi, havanın toz bulutu veya başka bir nedenden dolayı mı kızıl renge büründüğü bilinmese de özellikle Atatürk Havalimanı civarında oluşan bu durum şaşkınlık içerisinde karşılandı.
Oluşan bu durum karşısında kimi vatandaşlar o anları cep telefonuyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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