Gökyüzüne ilham veren kadınlar TUSAŞ'ta bir araya geldi - Son Dakika

Dünya havacılık sektörüne yön veren ve ülkenin lider havacılık ve savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde önemli görevler üstlenen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı. Yaklaşık bin 400 kadın çalışanın katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. TUSAŞ, geçtiğimiz yıl savunma sanayiinde kadın istihdamına dikkat çekmek ve kadınların el emeği yoğun havacılık sektöründe daha fazla görev almasını amaçlayarak başlattığı "Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar" projesi ile Stevie Awards'da "Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası" ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl daha farklı bir konseptle yeniden tasarlanan projede Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 20 kadın öğrenci, TUSAŞ'ta görev yapan 20 kadın yönetici ile bir araya getirildi. 6 ay sürecek mentorluk projesi kapsamında mentorların birebir iletişim ile öğrencilerin kariyer yolculuklarında yeni bir ufuk çizmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda sektörün dinamiklerini de anlama fırsatı sunan program sonunda mentiler, mentorleri liderliğinde 1 tam gün TUSAŞ'ta deneyim hakkına da sahip olacaklar. - ANKARA