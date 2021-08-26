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"Gökyüzüne komşu" zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller - Son Dakika

"Gökyüzüne komşu" zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller

26.08.2021 11:02

Erzurum-Rize sınırında Ovit Dağı zirvesi ile Kaçkar Dağları'nın güneyinde yer alan Yedigöller, muhteşem doğası, gökyüzüne komşu zirveleri, zengin bitki örtüsü ve gölleriyle ilgi çekiyor.

Erzurum- Rize sınırında Ovit Dağı zirvesi ile Kaçkar Dağları'nın güneyinde yer alan Yedigöller, muhteşem doğası, gökyüzüne komşu zirveleri, zengin bitki örtüsü ve gölleriyle ilgi çekiyor.

Erzurum'a 145, İspir ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri ve tertemiz havası ile eşsiz bir doğal güzellik sunuyor.

Rize-Erzurum sınırında, Ovit Dağı zirvesi ile Kaçkar Dağları'nın güneyinde yer alan Yedigöller, bölgedeki değişik boyutlarda 11 göl ve 4 bin metreyi bulan zirve dağlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Doğanın derin sessizliği ile zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ve kamp için uygun ortamlar sunuyor.

Fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor

Gökyüzünün bulutlu olduğu durumlarda göl yansıması ile etkileyici fotoğrafların çekilebildiği Yedigöller, fotoğraf sanatçılarının ise vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor.

Doğal yaşamda bulunan hayvanların yanı sıra ur kekliği, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, bozayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender görülen türlere de ev sahipliği yapan Yedigöller, ziyaretçiler tarafından "Gökyüzüne komşu yer" olarak adlandırılıyor.

Atatürk Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda dağcı Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş, hem dağcılık hem de fotoğraf gruplarıyla bölgeye sık sık geldiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

" İspir'deki Yedigöller gerçekten Türkiye'nin harika ve özel bir bölgesi. Buraya ulaşım şartları kolay değil. Buraya gelmek isteyenler ya arazi araçlarıyla ya da dağcılık yürüyüşü yaparak gelmek zorundalar. Ben tüm doğaseverleri ve fotoğrafçı arkadaşlarımızı buraya özellikle davet ediyorum ve buraları görmelerini arzu ediyorum. Burada manzara çok güzel ve tek kelimeyle muhteşem."

"Yedigöller kadar güzel ve harika bir yer görmedim"

Ulusal ve uluslararası ödüllü fotoğrafçı Murat Kaya ise 10 yıldır fotoğraf çektiğini anlattı.

Genelde insan, vahşi yaşam ve manzara fotoğrafları çektiğini dile getiren Kaya, "Yedigöller bölgesi 3 bin 200 rakımlı bir yer. Türkiye'de birçok yer gezdim ve manzara gördüm ama İspir Yedigöller kadar güzel ve harika bir yer görmedim. Gerçekten muhteşem bir ambiyansı var. Doğayı seven, doğayla iç içe olan ve doğada olmaktan zevk alan tüm fotoğrafçı arkadaşları buraya bekliyorum." diye konuştu.

Rize'den arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye gelen Kübra Kaya da uzun süren yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Burayı da görmek istedik. 11 tane göl olduğu söylendi ve gezip göreceğiz. Herkesin kesinlikle gelip görmesi gereken bir yer. Biz buraya önceden de gelmiştik. Aynı hayranlıkla yine geldik. Masamızı kurduk ve kahvaltımızı burada yapacağız. Çok güzel bir yer ve herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toros Dağları, Erzurum, Bitki, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gökyüzüne komşu' zirveleriyle Kaçkarlar'daki saklı cennet: Yedigöller - Son Dakika


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