Gökyüzüne yükselen demir kanatların sivil tarihi - Son Dakika

Gökyüzüne yükselen demir kanatların sivil tarihi

15.10.2020 17:36
Gökyüzüne yükselen demir kanatların sivil tarihi, System.String[]

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nergiz'in kaleme aldığı bu kapsamlı çalışma, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nergiz'in kaleme aldığı bu kapsamlı çalışma, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayınlandı.

Türkiye'de sivil havacılık alanının kuruluş yıllarını ve sürecini sistematik açıdan değerlendiren çalışmaların sayısı çok az. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Nergiz bu nedenle "Öncelikle, okuyacağınız bu eserin bu yolda atılmış bir ilk adım olmasını ve gelecek yıllarda bundan çok daha iyi çalışmaların yapılmasını temenni ediyorum" diyor.

Nergiz, çalışma boyunca araştırma sürecinde incelediği on binlerce sayfa arşiv belgesini, makale ve eserleri damıtıyor. Sivil havacılığın dünyadaki kuruluş dönemini anlatarak başladığı kitabında Nergiz, şöyle devam ediyor: "1933, Havayolları Devlet İşletme İdaresinin kurulduğu, 1956 ise sivil havacılık sektörünün üç farklı devlet kurumu çerçevesinde yeniden yapılandırılarak idari anlamda modernize edildiği yıllardı."

Vecihi Hürkuş, THY, ilk uçak fabrikası

Kitabında, ülkemizde gerçekleştirilen havacılık çalışmaları, ilk uçuşlar ve pilotlara yönelik detaylı bilgiler veren Nergiz, Kayseri'deki ilk uçak fabrikası, uçak motoru üretimi, Türk Hava Yolları'nın doğuşu, filosu, tarifeleri; Alman, Fransız ve İtalyan havacılık şirketlerinin girişimleri, çalışmaları ve iş birlikleriyle ilgili de incelemede bulunuyor. Ayrıca askeri uçak üretiminin yanı sıra Nuri Demirağ ile Vecihi Hürkuş'un önemli adımlarına sayfalarda genişçe yer veriyor.

Gökyüzüne yükselen demir kanatların sivil tarihi

Havacılık, Türkiye, Sivil, Uçak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gökyüzüne yükselen demir kanatların sivil tarihi - Son Dakika Magazin

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