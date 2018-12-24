Gökyüzünü Gören Telefonuna Sarıldı
42 dakika önce
Onur MERİÇ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Onur MERİÇ - İstanbul DHA
- İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:27 Kaynak: DHA
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