Gökyüzünü Gören Telefonuna Sarıldı (2)
19 dakika önce
Ersan SAN- Hüseyin COŞKUN-Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ-İstanbul DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı.
Ersan SAN- Hüseyin COŞKUN-Onur MERİÇ - Cemal YURTTAŞ- İstanbul DHA
- İSTANBUL'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Oluşan manzara İstanbulluları heyecanlandırdı. İlginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Binlerce kişi gökyüzündeki kızıllığı çekip sosyal medyada paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:46 Kaynak: DHA
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