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Gökyüzünü yakından tanımak isteyenlere... - Son Dakika

Gökyüzünü yakından tanımak isteyenlere...

11.09.2021 07:45
Gökyüzünü yakından tanımak isteyenlere..., System.String[]

Türkiye'nin ilgiyle takip edilen astrologlarının başında gelen yazarımız Dinçer Güner astroloji konusunda bilgi sahibi olmak, yetkinlik kazanmak ve ustalık belgesi edinmek isteyenler için 28 Ekim'de yeni bir eğitim programı başlatıyor.

Türkiye'nin ilgiyle takip edilen astrologlarının başında gelen yazarımız Dinçer Güner astroloji konusunda bilgi sahibi olmak, yetkinlik kazanmak ve ustalık belgesi edinmek isteyenler için 28 Ekim'de yeni bir eğitim programı başlatıyor.

Bizzat Güner'in vereceği eğitim, temel ve ileri seviyeden oluşuyor. İlk etabı bitirenler temel seviye astroloji bilgisine sahip oluyor ve sertifika alıyor. Her iki etabı bitirenlere de ayrıca sertifika veriliyor. Eğitime katılanların, astroloji yetkinlik ve ustalık belgesini almak için dönem sonundaki bitirme projelerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu yıl program kapsamında hem gündüz hem de akşam sınıfları açılacak. Eğitimler pandemi nedeniyle haftada bir gün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Eğitimin bitiş tarihiyse 1 Temmuz 2022.

"En büyük amaç hiç bilmeyenlere astrolojiyi öğretmek" diyen astrolog Dinçer Güner, katılımcıların aldıkları eğitimi kendi meslekleriyle birleştirebileceklerini söylüyor: "Bir insan kaynakları çalışanı işe alım sürecinde karşısındaki kişiyi tanımak ve kişinin yeteneklerini değerlendirmek için aldığı eğitimden yararlanabilir.

Ya da bir psikoterapist danışanlarını daha iyi anlayabilmek için astrolojiden faydalanabilir. Eğitimi alanlar tek başına astroloji danışmanlıkları da verebiliyorlar."

KAYITLAR SÜRÜYOR

Gündüz sınıfı 12.00-14.00 arası, akşam sınıfıysa 19.30-21.30 arasında gerçekleşecek.

Bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler; 11.00-17.00 arası (0530) 101 96 00'ı arayabilir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gökyüzünü yakından tanımak isteyenlere... - Son Dakika Magazin


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