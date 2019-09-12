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Gökyüzünün efsâne kanatları hünerlerini sergileyecek

31 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Seyyar Kümes Yarışması'nda rengarenk güvercinler hünerlerini sergileyecek.

Gökyüzünün efsâne kanatları hünerlerini sergileyecek, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Seyyar Kümes Yarışması'nda rengarenk güvercinler hünerlerini sergileyecek.


Mustafakemalpaşa'daki güvercin potansiyelini tanıtmayı hedefleyen organizasyonda Türkiye, Fransa, Hırvatistan ve İsviçre'den 100 farklı ırktan güvercin yarışacak. Güvercinler, Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonu (EFU) gözetiminde Heinz Gerber, Franco Visona ve Peter Brlosic'ten oluşan uluslararası komite tarafından puanlanacak. Yarışmada Türkiye ayağında güvercinler, uzun dönme, çember netliği, dalış ve hız gibi değerlendirmelere alınacak. Aralık Mahallesi merasında yapılacak olan yarışta damcı takla, dönek, kelebek, dolapçı, adana, osmanlı makaracısı, birmingham ve vuta ırkları görücüye çıkacak.


İlçede güvercine büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu tür faaliyetler sayesinde uluslararası alanda güvercin ırklarının tanıtılarak korunmasının sağlandığını belirtti. Kanar, "Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği'nin teşebbüsüyle böylesi özel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Güvercin, barışın ve sevginin timsalidir" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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