Gökyüzünün hakimi kadın paraşütçüler - Son Dakika
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Gökyüzünün hakimi kadın paraşütçüler

6 saat önce

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu kadınlar, farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

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Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu kadınlar, farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

Yamaç paraşütü sporuna gönül veren 5 kadın, Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübündeki (TEYAK) eğitimlerinin ardından gökyüzüyle tanıştı.

Eğitmenleri eşliğinde yaptıkları uçuşları zamanla yalnız gerçekleştirmeye başlayan kadın pilotlar, edindikleri tecrübe sayesinde Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde ekstrem spor tutkunlarına da uçuş yaptırmaya başladı.

Pilot Ayfer Güvener, AA muhabirine, 5 yıldır yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını söyledi.

Özellikle İstanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarının Uçmakdere'yi sıkça ziyaret ettiğini belirten Güvener, "Önce eğitimlerimizi alıp hocalarımızla uçuş yaptık. Hocalarımız uygun gördükten sonra tek başımıza uçmaya başladık. Bir seviyeye geldikten sonra ikili uçuş yaptırmaya başladık." diye konuştu.

Ezgi Karaçiftçi: "Kadınlar öncelikle kendi güçlerinin farkına varsın"

Pilotlardan Ezgi Karaçiftçi ise yamaç paraşütüyle, arkadaşlarıyla geldiği Tekirdağ'da tanıştığını ve ilk uçuşunu da burada yaptığını ifade etti.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için vazgeçilmez bir yer olduğunu aktaran Karaçiftçi, şunları kaydetti:

"Başka şehirlerde de paraşütle uçuşlar yaptım ama burası çok farklı. Yoğun iş stresinden sonra buraya gelince her şeyi unutuyorum. İnsanlar buranın çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. Yamaç paraşütünden çok korkuyorlar. Bu sporda korkulacak bir şey yok. Kadınlar öncelikle kendi güçlerinin farkına varsın. Bütün kurallara uyulduğu sürece herhangi bir riski yok. Yamaç paraşütü, araba kullanmaktan daha az riskli bir spor. Çok mutluyum ve buraya severek geliyorum."

Leyla Kar da paraşütle uçuş yapmak isteyenlerin gönül rahatlığıyla Uçmakdere'yi tercih edebileceğini dile getirdi.

2015'ten bu yana aktif olarak uçuş gerçekleştirdiğini belirten Kar, "Burada sezonumuz hiç kapanmıyor. 12 ay boyunca rüzgar uygun olduğu sürece uçuş yapılıyor. Eskiden çok fazla kadın pilot yoktu. Bu işi sadece erkekler yapabilir gibi bakılıyordu. Yıllar geçtikçe çok kalabalıklaştık. Birçok kulüp gördüm ama bu kadar fazla kadın pilot bulunan kulüp görmedim." ifadelerini kullandı.

Damla Kara ise Uçmakdere'nin paraşüt tutkunları için harika bir bölge olduğunu kaydederek, ekstrem spor tutkunlarını buraya davet etti.

Selfinaz Ergün de yamaç paraşütüyle farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri gökyüzüyle buluşturmanın kendilerini mutlu ettiğini ve işlerini severek yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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