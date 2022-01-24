Gökyüzünün maviliği beyaz örtüyle buluştu - Son Dakika

- Gökyüzünün maviliği beyaz örtüyle buluştu

Bulutların dağılması, mavi gökyüzü ile beyaz örtüyü buluşturunca seyrine doyumsuz eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Karla kaplı Eskişehir dron ile görüntülendi

ESKİŞEHİR - Son birkaç gündür kar yağışıyla birlikte kapalı bir havanın hakim olduğu Eskişehir'de bulutların dağılması, mavi gökyüzü ile beyaz örtünün buluşmasını sağladı ve bu durum seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar oluşturdu.

Yaklaşık 1 haftadır beyaz örtüyle kaplanan Eskişehir'de, kar manzaraları mavi gökyüzüyle birleşti. Eskişehir, gökyüzünün maviliği, evlerin çatıları ve dağları kaplayan karla birlikte, eşsiz manzaralara sahne oldu. Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Şelale Park'ta ise, süs havuzunun karla kaplandığı görüldü. Şelale Park'ın alt kısmında bulunan ağaçlık alanın karla birlikte oluşan manzarası, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 santigrat derece ölçüldüğü kent, dron ile havadan görüntülenirken, güzel fotoğrafları da beraberinde getirdi.