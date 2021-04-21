Gol atıp doktor önlüğü giydi, sağlıkçıları unutmadı

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda mücadele eden Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı, gol attıkları maçın ardından doktor önlüğüyle poz verip sağlık çalışanlarını unutmadı.

Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı, Antalya'da devam eden Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda mücadele veriyor. B grubunda 1 galibiyet ve 1 beraberlikle lider olan takım, geçtiğimiz gün Ataşehir Bld. Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta takımın tek golünü kaydeden Nijerya Milli Takım Oyuncusu Ramat, golün ardından doktor önlüğü giyerek sağlık çalışanlarını unutmadı. Ramat'ın bu davranışı herkes tarafından beğeni topladı. - ADANA