Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu ve tarihe geçti.

HER MAÇTA GOL ATTI

Lige adeta fırtına gibi başlayan 29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor'u da boş geçmedi.

TARİHE GEÇTİ

Nijeryalı golcü, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.