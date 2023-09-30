Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika

Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti

Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti
Son Güncelleme: 30.09.2023 17:28

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, gösterdiği başarılı performansıyla tarihe geçti. Nijeryalı futbolcu, 2007-08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu olmayı başardı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu ve tarihe geçti.

HER MAÇTA GOL ATTI

Lige adeta fırtına gibi başlayan 29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor'u da boş geçmedi.

TARİHE GEÇTİ

Nijeryalı golcü, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trabzonspor, Pendikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gol atmadığı maç yok! Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika
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