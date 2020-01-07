Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi - Son Dakika Dünya

Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi

6 saat önce

Türkiye Futbol Spor Toto Süper Ligi’nde ilk yarıyı Demir Grup Sivasspor 37 puanla lider tamamladı. İlk devrede toplam 445 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,9 oldu. En çok gol ise uzatma dakikalarında geldi. Penaltıdan en çok gol atan ise Trabzonspor oldu.

Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi, System.String[]

Türkiye Futbol Spor Toto Süper Ligi'nde ilk yarı sona erdi, takımlar ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Demir Grup Sivasspor ilk yarıyı 37 puanla lider tamamladı. İlk devrede toplam 445 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,9 oldu. En çok gol ise uzatma dakikalarında geldi. En çok gol atılan dakikaları, deplasmanda en çok kazananlar, en golcü takımları, en çok kart görenleri ve daha çok detayı içeren ilk yarının karnesini çıkardık.


En çok gol +90'da atıldı


Sezonun ilk devresinde atılan 445 golün 193'ü maçların ilk yarısında (yüzde 43), 252'si ise ikinci yarıda (yüzde 57) geldi. En fazla gol ise 90 dakika sonunda oynanmayan süre olarak kabul edilen uzatma dakikalarında geldi. +90'da 34 gol atıldı. Bu da atılan 100 golden 8'i +90'da geldiğini gösteriyor. İlk yarının sonundaki uzatma olan +45'de ise sadece 6 gol atıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz
Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Zanka eski takımına geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:47:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]