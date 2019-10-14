Gol düellosu Atletikspor'un

Kayseri 1. Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Yaşar Beşağıl xx, Oğuzhan Bahçıvan xx
OSB Atletikspor: Ali Birol xx, Mustafa Yeşil xx, Muzaffer Sekmen xx, Orhan Şahin xxx, Hamza Efehan Gürpınar xx, Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Eray Lafçı xxx, Ömer Yıldız xxx, Muhammed Yasin Bilir xxx
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Erkan Kızıltan x, Samet Sarıçiçek xx, Fatih Karakuş xx, EnginÜçel xx, Seyfi Atıcı x, Murat Ergin xx, Durmuş Tarım xxx, Duran Yılmaz xx, Cafer Eroğlu x (Dk. 51 Arif Can Aldemir xx)
Goller: Emre Ulu (2), Ömer Yıldız ve Furkan Batar (Kayseri OSB Atletikspor), Arif Can Aldemir, Durmuş Tarım (Argıncık Esnafspor) - KAYSERİ