Son Dakika Haberleri: Gol düellosu Liverpool'un
Son Dakika Spor Haber

Gol düellosu Liverpool'un

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Gol düellosu Liverpool'un, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup ederek E Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en golü mücadelesi E Grubu'nda Liverpool ile Salzburg arasında yaşandı. İngiliz ekibi 9. dakikada Mane, 25. dakikada Andrew Robertson ve 36. dakikada Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti. Bu gollerin ardından Salzburg, 39. dakikada Hee-Chan Hwang ile farkı bire indirdi. 56. dakikada Takumi Minamino skoru 2-2'ye getirirken, 60. dakikada Haland'ın fileleri havalandırmasıyla maçta 3-3'lik eşitlik sağlandı. 69. dakikada Firmino'nun pasında topla buluşan Salah, Liverpool'u yeniden öne geçiren golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.


Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu'nda Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde alınan alınan sonuçlar şöyle:


E Grubu:


Genk: 0 - Napoli: 0


Liverpool: 4 - Salzburg: 3


F Grubu:


Slavia Prag: 0 - Borussia Dortmund: 2


Barcelona: 2 - Inter: 1


G Grubu:


Leipzig: 0 - Lyon: 2


Zenit: 3 - Benfica: 1


H Grubu


Lille: 1 - Chelsea: 2


Valencia: 0 - Ajax: 3 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Andrew Robertson, Liverpool, Salzburg, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Napoli, Genk ile 0-0 berabere kaldı
Liverpool, Salzburg'u 4-3 mağlup etti! Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti Yusuf ve Zeki'nin formasını giydiği Lille, Chelsea'ye 2-1 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 01:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gol düellosu Liverpool'un
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]