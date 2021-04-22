Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu

Aytemiz Alanyaspor'un şanssızlığı kırıldı. Oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet alan Alanyaspor, yeniden yükselişe geçme umuduyla çıktığı Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. Mücadelede 6'da konuk ekipten perdeyi Muhammet Demir açtı, Mustafa Pektemek 18'de cevap verdi. 41'de ise yine Muhammet sahneye çıktı ve 2-1 yaptı. İlk yarı bitmeden bu kez de Caulker bir gol kaydetti, devre 2-2 ile sonuçlandı.

SALİH FIRTINASI

İkinci yarıda ise Salih Uçan fırtınası devam etti. Salih, Mustafa Pektemek'in 53'te kaydettiği golün asistini yaparak maçtaki üçüncü gol pasını vermiş oldu. Alanya'nın forveti Babacar bu karşılaşmada yine yokları oynadı, net fırsaları harcadı. Kalan bölümde gol sağanağı devam etmedi ve maçı Alanya kazandı.