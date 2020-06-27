Gol düellosunda kazanan çıkmadı - Son Dakika

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topun başına geçti. Kullanılan serbest vuruşta top Göztepe defansından sekip sağ kale direğine çarparken geri dönen topa dokunan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de defanstan seken topu önünde bulan Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada Alanyaspor sağ taraftan Salih Uçan'la köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hakem topun dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.

42. dakikada Berkan Emir, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkte topa yükselen Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile kontra atağa çıktı. Ceza sahası içine giren Efecan'ın verdiği pasla topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

(İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Alpaslan Öztürk, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

62. dakikada sağ kanattan kontra atak yapan Göztepe'de Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Tripic, topa gelişine vurdu ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Cisse'ye yerden pas attı. Kale önünde topla buluşan Cisse, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3

69. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Castro, kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin yanında auta çıktı.

71. dakikada atağa çıkan Alanyaspor'da Juan Fran'ın sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası çizgisinin içinde topla buluşan Efecan Karaca şutunu attı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada Onur Bulut, ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu. Kaleci Beto topun sahibi oldu.

89. dakikada Castro'nun içeri çevirdiği topu önünde bulan Napoleoni, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-3

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu x (Halil Akbunar dk. 75 x), Mossoro xx (Castro dk. 68 xx), Tripic xx (Napoleoni dk. 68 xxx), Serdar Gürler xx, Wilzeck x (Deniz Kadah dk. 59 xx)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kerem Atakan, Poko, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Murat Paluli

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Tzavellas xx, Caulker x, Kaan Kanak xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx (Musa Çağıran dk. 81 ?), Efecan Karaca xxx, Bakasetas xx, Fernandes x (Campos dk. 46 x (Onur Bulut dk. 71 x), Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 90+4 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Welinton, Lokman Gör, Umut Güneş, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Efecan Karaca (dk.4), Cisse (dk. 45+3 ve dk. 63) (Alanyaspor), Serdar Gürler (dk. 11), Alpaslan Öztürk (dk. 49), Napoleoni (dk. 89) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Borges, Alpaslan Öztürk, Titi (Göztepe) Caulker, Juan Fran (Alanyaspor)

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gol düellosunda kazanan çıkmadı - Son Dakika

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