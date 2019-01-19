Gol Düellosunda Kazanan Yeni Malatyaspor

Süper Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Süper Toto Süper Lig'in 18. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Ahmed'in son çizgiye inerek verdiği pasta Ömer Şişmanoğlu'nun altıpas içerisinde sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 20. dakikada Göztepe'de sağ kanatta kullanılan taç atışı sonrası gelişen atakta Berkan kafayla topu Halil'e indirdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Halil, topu filelerle buluşturdu. 1-1 34. dakikada sol kanattan Erkan'ın yaptığı ortada Ömer'nin pasını geriye vermesiyle topla buluşan Donald, ceza alanının dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 41. dakikada Göztepe'nin gelişen atağında Yeni Malatyaspor savunmasının hatasını affetmeyen Poko, ceza alanı içinde yaptığı vuruşta topu kaleci Farnolle'un sağından ağlara gönderdi. 2-2 52. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un atağında ceza sahasında Alpaslan'ın Murat'a yaptığı müdahale sonrasında VAR'a giden Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Aleksic, sert vuruşla kaleci Beto'nun solundan topu ağlarla buluşturdu. 3-2 79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor atağında Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top kalenin üstünden auta çıktı. 83. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Farnolle çift yumrukla topu uzaklaştırdı. 90. dakika da kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Eren ceza alanında topu arkadaşlarına veremeyince savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



KÜNYE



Stat: Yeni Malatya Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Mina xx, Erkan xx, Donald xxx, Ahmed xxx, Murat Akça xx (Gökhan dk.78 x), Robin Yalçın xx (Murat Yıldırım dk.68 xx), Pereira xxx, Aleksic xxx, Ömer xxx (Eren dk.84) Yedekler: Ertaç, Gökhan, Murat, Eren, Barış, Mustafa, Hüseyin Teknik Direktör: Erol Bulut Göztepe: Beto xx, Alpaslan xx (Gassama dk. 57 xx), Titi xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Poko xx (Elessa dk.67 x), Halil xx (Serdar dk. 78 x), Yasin xx, Borges xx, Jerome xx Yedekler: Mehmet, Gouffran, Elessa, Serdar, Gassama, Prates, Deniz, Ricardo Martins, Tayfur, Samed Teknik Direktör: Kemal Özdeş Goller: Ömer (dk. 1), Donald (dk. 34), Aleksic (dk.54 pen) (Evkur Yeni Malatyaspor), Halil (dk. 20), Poko (dk. 41) (Göztepe) Sarı Kart: Alpaslan (Göztepe)



(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

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