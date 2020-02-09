Gol düellosunu Salihli kazandı

BAL 8. Grup 17. hafta mücadelesinde Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u 4-3 mağlup etti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve son 4 haftada 10 puan toplayan Salihli Belediyespor, ligin 17. haftasında sahasında Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan ve gol düellosuna dönen karşılaşmayı ev sahibi Yeşil-beyazlı ekip, 4-3 kazandı.



Yusuf Can Çetin, Mehmet Sonay, Ramazan Sağdıç hakem üçlüsü yönettiği maçta Salihli Belediyespor'un gollerini Bartu (2), Furkan ve Kadir Kiraz atarken, Ayvalıkgücü Belediyespor'un gollerini ise Uğur (2) ve Emre attı. Karşılaşmada Salihli Belediyespor lu Onur maçın son bölümlerinde gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Salihli Belediyespor bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, Ayvalıkgücü Belediyespor 27 puanda kaldı.



Sahasında konuk ettikleri Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenerek başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "Ligde iyi bir çıkış yakalayıp, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettik. Bundan sonraki maçlarda da bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bugün ve her zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Karşılaşmayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ile taraftarlar izledi. - MANİSA