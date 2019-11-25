Son Dakika Haberleri: Gol iptali ve penaltı doğru
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Gol iptali ve penaltı doğru

6 saat önce

İlk yarıda sakatlık olmaması mucizeydi.

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İlk yarıda sakatlık olmaması mucizeydi. Futbolcuların tamamına yakını oyunu bozmak ve hakemin işini zorlaştırmak adına yarıştılar. Mete Kalkavan olumsuzluklara rağmen maçın kontrolünü elinden kaçırmamak için çabaladı. İlk 45, hakem için kabus gibiydi. İki dirsek temasını kaçırdı. Bir sarı kartlık ayağa basmayı göremedi. Buna karşın doğru faul kararları verdi. Bu devrede çıkardığı 4 sarı kart da doğruydu.


Altay tutmaya çalışıyordu


39'da Malatya bir gol attı ama hakem, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kaleci Altay topu tutmaya çalışırken Jahovic top yerine Altay'ın eline vurarak, topu kaleye yönlendiriyor. Altay'ın topa eliyle müdahale ettiğini, daha sonra Jahovic'in net şekilde Altay'ın eline vurarak topu uzaklaştırdığını görüyoruz. Hakem golü iptal etti. Karar yüzde 100 doğru.


Didişmeyi bırakıp top oynadılar


52'de F. Bahçe lehine verilen penaltı bal gibi penaltıydı. Kaleci Farnolle top yerine kontrolsüz bir şekilde Moses'ın beline ve sırtına net şekilde müdahalede bulunuyor. Yani faulün ağa babası. Hakem önce 'Devam' dedi. Daha sonra VAR devreye girerek inceleme önerdi. Mete Kalkavan monitörde inceleme yaptıktan sonra penaltı noktasını gösterdi. Net Penaltıydı. Maçın ikinci devresi birinci yarının tam tersiydi. Oyuncular didişmeyi bırakıp, top oynadılar.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mete Kalkavan, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 
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