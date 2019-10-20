Son Dakika Haberleri: Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti
Son Dakika Spor Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti

Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti

32 dakika önce

Gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler'i, rakip takım Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş teselli etti.

Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti, System.String[]

Gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler'i, rakip takım Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş teselli etti.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son dakikalara doğru net bir gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler yerde üzüntüden kahroldu. Güler'in üzüntülü halini gören rakip takım kaleci Yasin Davuş, kollarını açarak genç oyuncuyu teselli etti. Ardından Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş, rakip takım oyuncusu Onurcan Güler'e elini uzatarak yerden kaldırdı. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:55 Kaynak: İHA
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