Göl kenarına dökülen molozlar temizleniyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğal sit alanı olan göl kenarına dökülen molozlar, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

Gölbaşı ilçesine adını veren ve Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Gölbaşı Göl çevresine bir firma tarafından yaklaşık birkaç hafta önce molozlar döküldü. İddiaya göre, hafriyat firması yaklaşık 20 kamyon molozu içerisinde onlarca kuş çeşidinin bulunduğu gölün, etrafındaki sazlıkların üzerine dökmüş sazlık alan moloz altında kalmıştı. Yaşanan bu olaya vatandaşlar tepki göstermişti. Durumun yetkililere bildirilmesi ve konunun basında yayımlanması sonrası harekete geçen tabiat varlıkları şube müdürlüğü ekipleri moloz hafriyatını döken firma ve şahsı belirleyerek 88 bin TL para cezası uyguladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise sit alanına dökülen moloz yığınını temizlenmesi talimatını verdi. Verilen talimatlar sonrasında ekipler tarafından göl kenarında moloz temizliğine başlandı.

Temizleme çalışmalarını inceleyen Başkan Yıldırım "İlçe halkımızın tek nefes aldığı Gölbaşı Gölümüz 1 kaç hafta önce bazı şahıslar tarafından hafriyat atığıyla kirletilip adeta bir doğa katliamı yapılmıştır. Biz Gölbaşı Belediyesi olarak buraya atılan hafriyatı inşaat atığını molozları temizlemeye başladık. milli parklar ve doğa parkıyla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz. Böyle bir olayın yaşanması beni çok üzdü böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Temizleme çalışmalarını fark eden ve çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür eden Almanyalı Janina Heim, " Türkiye'yi özelliklede Gölbaşı ilçesini çok seviyorum. Gölbaşı çok güzel, göl harika, dünyanın merkezi Gölbaşı, ben Gölbaşı'nı çok seviyorum Başkan İskender çok başarılı" diye konuştu. - ADIYAMAN