Göl kenarındaki kavaklık alan yandı - Son Dakika

Göl kenarındaki kavaklık alan yandı
01.01.2021 16:24
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan kavaklık alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan kavaklık alan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu kenarında bulunan kavaklık alan gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden kısa süre içerisinde söndürdü. Yapılan ilk incelemede yangının çıkış sebebinin alkol alan şahıslar tarafından çıkarıldığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Gözü dönmüş adam önce çocuklarının evini, ardından kendisini yaktı Balkonda yılbaşı konseri! Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence böyle eşlik etti Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti Hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı kamerada Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu