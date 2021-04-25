SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada - Son Dakika

SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada

25.04.2021 14:01

Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sıradaMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta oynanan maçlar sonunca Fatih Vatansporlu Zelal Baturay ile ALG Spor'dan Bassira Tourre attıkları 5 golle,...

Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 4 grupta oynanan maçlar sonunca Fatih Vatansporlu Zelal Baturay ile ALG Spor'dan Bassira Tourre attıkları 5 golle, gol kraliçeliğinde ilk sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 16 takımın yer aldığı 4 grupta karşılaşmalar tamamlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tedbirlere dikkat edilerek, 4 grupta toplam 24 maç yapıldı.

Toplam 88 golün atıldığı grup maçlarının ardından gol kraliçeliği yarışında Fatih Vatansporlu Zelal Baturay'la, ALG Spor'dan Bassira Tourre 5'er golle ilk sırada yer aldı. Kireçburnu'ndan Elanur Laçin'in 4 golle yer aldığı yarışta, ALG Spor'dan Derya Arhan ile Beşiktaş'tan İrem Eren ve Yağmur Uraz 3'er golle sıralandı.

EN FARKLI SONUÇ FATİH VATANSPOR'DAN

Grup maçlarında oynanan karşılaşmalarda en farklı skoru Amed Sportif Faaliyetleri 8-0 mağlup eden Fatih Vatanspor alırken, en çok gol 8-1 sona eren Beşiktaş - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ve 6-3 tamamlanan Fomget Gençlik ve Spor ile Kireçburnu arasında oynanan maçlar atıldı.

Seyircisiz olarak oynanan karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de takip etti.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda Beşiktaş, B Grubu'nda Adana İdmanyurdu, Ataşehir Belediyespor, C Grubu'nda ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor ile D Grubu'nda Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor takımının 3-0 mağlup durumdayken sahadan çekilmesi nedeniyle yarım kalan Fatih Vatanspor karşılaşmasının sonucu pazartesi günü yapılan olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantısında belirlenecek. Toplantıdan çıkacak karar uyarınca grupta çeyrek finale yükselecek olan takım belirlenecek.

FİNAL GRUBU MAÇLARI D SMART'TAN NAKLEN

Gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım 28 Nisan'dan itibaren eleme usülü oynayacakları çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi karşılaşmaları çeyrek finallerden itibaren D Smart'tan naklen yayınlanacak. Çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finalde karşılaşırken; yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar üçüncülük, kazanan takımlar ise final maçı oynayacak. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada - Son Dakika Spor


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