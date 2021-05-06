Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için - Son Dakika

Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için

06.05.2021 14:23
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için, System.String[]

TURKCELL Kadın Futbol Ligi'nde gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay (25), tüm gollerini geçen yıl 28 Nisan'da kaybettiği babası Mahmut Baturay (54) için attığını belirterek, "Babam beni sürekli destekledi.

TURKCELL Kadın Futbol Ligi'nde gol kraliçesi olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay (25), tüm gollerini geçen yıl 28 Nisan'da kaybettiği babası Mahmut Baturay (54) için attığını belirterek, "Babam beni sürekli destekledi. Bütün maçlarıma geldi. O benim için çok başkaydı, bütün gollerim babam için" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu futbol karşılaşmaları, 17 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Demirci Spor Kompleksi'nde yapıldı. Turnuvada şampiyonluğu Fatih Vatan Spor'u final karşılaşmasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş kazandı. Fatih Vatan Spor sporcusu Zelal Baturay, attığı 7 golle turnuvanın gol kraliçesi seçildi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Zelal Baturay, Diyarbakırlı 4 çocuklu bir ailede tek kız çocuğu olduğunu ifade ederek, "En büyük ağabeyim işçi olarak, diğeri kuaför, kardeşim de onun yanında çalışıyor. Onların futbolla ilgisi iyi birer Süper Lig izleyicisi olmaları" diye konuştu.Küçük yaşlardan itibaren erkek çocuklarıyla birlikte sokak aralarında top oynadığını söyleyen Zelal Baturay, "Bir gün yine sokakta top oynarken, oradan geçen hocalarım beni görmüş. Bana, futbol antrenmanlarıma gelip gelemeyeceğimi sordular. Ben de 'Gelirim' dedim. Sonra Diyarbakır'da antrenmanlara gitmeye başladım" diye konuştu.ERKEK TAKIMIYLA ANTRENMANDiyarbakırspor'un altyapısında erkek takımıyla antrenmanlara devam ederken, kadın futbol takımı kurma girişimi başladığını anlatan Zelal Baturay, "Biz hocalarımızla birlikte 2009'da Diyarbakır'da mahalle mahalle, sokak sokak, hatta ev ev dolaştık. Futbol oynayabilecek kızları bulmaya çalıştık. Bulduklarımıza futbol oynamak isteyip istemediklerini sorduk. İlk başta 7 kişiyle antrenmanlara başladık. Daha sonra okullara yaptığımız ziyaretler sonucunda bu sayı 22'ye kadar çıktı. 2011 yılında lisanslarımızı çıkartarak takımımızı oluşturduk" şeklinde konuştu.2011 yılında Liverpool için seçmeler yapıldığını söyleyen Zelal Baturay, "Seçmelere hakem Ahmet Çakar da gelmişti. 1500 erkek sporcunun katıldığı seçmelerde ben ilk 20 arasına kaldım. Hatta oraya gelen hocalar, 'Keşke imkanımız olsa da seni İstanbul'a götürsek' demişti" dedi.OKULU BİTİRİP ÖĞRETMEN OLDUAilesinin futbol oynamasına ses çıkartmadığını, ancak okulunu bitirmesi gerektiğini sürekli hatırlattıklarını belirten Zelal Baturay, kendisinin üniversiteyi bitirerek beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi. Milli futbol takımına seçildiği günden itibaren babası Mahmut Baturay'ın kendisine büyük destek verdiğini anlatan Zelal Baturay, babasını geçen yıl 28 Nisan'da kanserden kaybettiğini söyledi.'TÜM GOLLER BABAM İÇİN'Zelal Baturay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ki, parka, pikniğe nereye gidersek gidelim yanımızda mutlaka top olurdu. Babam, 'Gel şurada çalışalım' derdi. Benim tüm maçlarıma geldi. Fanatik bir taraftar gibi beni destekledi. Hatta bir maçta hakeme o kadar çok laf söyledi ki, hakem ondan şikayetçi olacağını söyleyerek tribünden çıkarttırmadı. Araya ben girdim, 'Hocam, o benim babam. Maç heyecanıyla olabiliyor bazen' diyerek vazgeçirdim. Sadece maçlarda tribünden taktik vermekle kalmazdı. Eve gelince de maçta yaşadığımız bütün pozisyonları birebir anlatırdı. 'Sen şöyle yaptın, aslında böyle yapmalıydın' derdi. Kötü oynadığım zaman, 'Bugün çok kötü oynadın bu sana yakışmıyor' diye beni uyarırdı. Yaşasaydı, bugün mutlaka burada olurdu. Tribünde bir holigan gibi beni desteklerdi. Attığım bütün goller babam için, annem için. Babamın beni izlediğini, beni gördüğünü biliyorum."

Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için
Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Fatih, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim

Son Dakika Haberleri
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:05 Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı! Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!         
15:22
AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı         
15:17
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek         
15:01
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş         
14:39
Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor         
14:09
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu         
14:03
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
İnsan beynine çip takmayı hedefliyorlardı: Elon Musk'un şirketinde büyük deprem İnsan beynine çip takmayı hedefliyorlardı: Elon Musk'un şirketinde büyük deprem         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gol kraliçesi Zelal Baturay: Bütün gollerim babam için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement