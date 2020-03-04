Gol makinesi Sörloth yine attı

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor, ilk buluşmada Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, Alexander Sörloth da gollerine devam etti... 23 yaşındaki forvet, 46. dakikada fileleri havalandırdı ve bu sezon 36. resmi maçında 25. golüne inza attı. Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye gol atmıştı.



'KADIKÖY'E DE KAZANMAYA GiDECEĞiZ'



Sörloth, maçın ardından, Kadıköy'de kazanmak istediklerini söyledi. Norveçli yıldız, "İlk hedefim gol atmak değil takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk, Kadıköy'e de galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime güvenim var" şeklinde konuştu.



