Gol makinesi Sörloth yine attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gol makinesi Sörloth yine attı - Son Dakika Spor

Gol makinesi Sörloth yine attı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor, ilk buluşmada Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, Alexander Sörloth da gollerine devam etti.

Gol makinesi Sörloth yine attı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Trabzonspor, ilk buluşmada Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, Alexander Sörloth da gollerine devam etti... 23 yaşındaki forvet, 46. dakikada fileleri havalandırdı ve bu sezon 36. resmi maçında 25. golüne inza attı. Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye gol atmıştı.


'KADIKÖY'E DE KAZANMAYA GiDECEĞiZ'


Sörloth, maçın ardından, Kadıköy'de kazanmak istediklerini söyledi. Norveçli yıldız, "İlk hedefim gol atmak değil takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk, Kadıköy'e de galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime güvenim var" şeklinde konuştu.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Borsa liginin Şubat şampiyonu Trabzonspor
Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor Muslera'dan hayranına güldüren yanıt: Fotoğraf çektirmek 300 lira

Son Dakika Haberleri
14:37 Cazın ustaları İstanbul'a geliyor
14:27 "Nuh Tepesi" filminin gala gösterimi yapıldı
14:27 Yörüklerin hayatı beyazperdeye aktarılacak
13:52 Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi
13:43 İzzet Yıldızhan: İçim parçalanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 14:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gol makinesi Sörloth yine attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]