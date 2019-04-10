Gol Makinesinden Büyük Anlaşma
39 dakika önce
Genç futbolcu bu anlaşmadan 10 milyon euroya kadar ücret alabilecek.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:51
futbolcu bu anlaşmadan 10 milyon euroya kadar ücret alabilecek. Bild Gazetesi
'nde yer alan habere göre 14 yaşındaki yıldız adayı futbolcu, anlaşmaya imza attığı için bir milyon euro alacak. Ardından bu para miktarı futbolcunun saha içindeki performansına göre 10 milyonu bulacak. Dortmund
alt yapısında forma giyen Youssoufa Moukoko, bu sezon toplam 49 maç oynadı. Attığı gol sayısı ise 76. U17 takımında forma giyen Youssoufa Moukoko'nun Dortmund ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa
'da bir çok büyük kulüp genç yıldız adayını şimdiden renklerine bağlamak için harekete geçti. Youssoufa Moukoko'yu Barcelona
, Paris
St German ve Manchester City
gibi kulüpler istiyor. Youssoufa Moukoko'yu sosyal medya hesabı Instagram
'dan 265 bin hayranı takip ediyor.
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