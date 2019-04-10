Son Dakika Haberleri: Gol Makinesinden Büyük Anlaşma

Gol Makinesinden Büyük Anlaşma

39 dakika önce

Genç futbolcu bu anlaşmadan 10 milyon euroya kadar ücret alabilecek.

Gol Makinesinden Büyük Anlaşma, System.String[]
Genç futbolcu bu anlaşmadan 10 milyon euroya kadar ücret alabilecek. Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre 14 yaşındaki yıldız adayı futbolcu, anlaşmaya imza attığı için bir milyon euro alacak. Ardından bu para miktarı futbolcunun saha içindeki performansına göre 10 milyonu bulacak.

Dortmund alt yapısında forma giyen Youssoufa Moukoko, bu sezon toplam 49 maç oynadı. Attığı gol sayısı ise 76. U17 takımında forma giyen Youssoufa Moukoko'nun Dortmund ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa'da bir çok büyük kulüp genç yıldız adayını şimdiden renklerine bağlamak için harekete geçti. Youssoufa Moukoko'yu Barcelona, Paris St German ve Manchester City gibi kulüpler istiyor. Youssoufa Moukoko'yu sosyal medya hesabı Instagram'dan 265 bin hayranı takip ediyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:51 
Dortmund, Bild Gazetesi, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Sevgilisinin Evlendiğini Duyan Genç Kadın Gelinlikle Düğünü Bastı Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Sporting Lizbon'un Stadının İsmi Cristiano Ronaldo Olacak! Talihsiz Gencin Omzuna Korkuluk Demiri Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gol Makinesinden Büyük Anlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]