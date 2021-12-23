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Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor

23.12.2021 22:41

Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken Hazarbaba Kayak Merkezi, sezona hazırlanıyor.

Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken Hazarbaba Kayak Merkezi, sezona hazırlanıyor.

Bölge genelinde yaşanan yağışla birlikte Elazığ'ın Hazarbaba Dağı'na ilk kar düştü. Bin 300 rakımda bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan göl manzaralı Hazarbaba kayak merkezinde, valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sezon hazırlıkları başladı. Her yıl çeşitli illerden gelen binlerce kayak severin uğrak mekanı olan kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından açılacağı bildirildi.

Kayak merkezindeki çalışmalarda sona gelindiğini belirten Hazarbaba Kayak Merkezi ve Sivrice Şantiye Şefi Salih Şimşek, " Burada ilk kar yağdı. Bu kar kaymak için müsait değil. Bizim öncesinden pisti hazır hale getirmek için hazırlıklarımız var. Sezona hazır olan kafeterya şuanda halka açık. Konteynerin yerleşkesini yaptırıyoruz. Tesislerimizin bakımı ve oranımı var, onları yaptık. İşin yüzde 90'nını bitirdik, rutin işlerimiz kaldı. Hafta sonuna sezona yetiştirmeyi planlıyoruz ve ondan sonra da kar yağışını bekleyeceğiz. Bu sene ikinci bir baby lifti yaptık. Bu hem acemiler hem de çocuklar için güzel oldu. İki pisti birbirinden ayırdık. Daha çok vatandaşımızı daha çok eğlenceye, buraya bekliyoruz" dedi.

Göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezinin manzarasının rağbet gördüğünü dile getiren Şimşek, " Şuanda 10 santimetre yüksekliğinde kar var. Bu kar kaymak için yeterli değil. Kar kalınlığı 30 santimetre olduğu zaman biz bu karı ezerek pisti hazır hale getirmiş olacağız. Çevre illerden çok talep var. Malatya, Diyarbakır ve bize alternatif olan Bingöl'den gelen var. Bizim burayı daha çok tercih ediyorlar. Çünkü burası zirve yaptığımız zaman iki göl manzarasını görebileceğiniz ender, Türkiye'de ilk, dünyada da ikinci bir kayak merkezidir" diye konuştu.

Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor
Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor
Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor
Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor

Kayak Merkezi, Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göl manzaralı kayak merkezi sezona hazırlanıyor - Son Dakika


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