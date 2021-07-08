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Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

08.07.2021 12:42

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor Burdur'da göl manzaralı mor renkli lavanta bahçesi tam normalleşmenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

BURDUR - Burdur'da göl manzaralı mor renkli lavanta bahçesi tam normalleşmenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Burdur'da merkeze bağlı Karakent köyünde bulunan Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki mor renkli lavanta bahçesi, tam normalleşme süreciyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Burdur Gölü kenarına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Göl kenarındaki manzarayı görebilmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler mor çiçekler arasında dolaşıp, Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.

"Tüm güzelliği ve kokusuyla insanları çağırıyor"

Lisinia Doğa Projesi'nin kurucusu ve sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, Lisinia Lavanta Bahçesi'nin güzelliği ve kokusuyla insanları çağırdığını dile getirirken tam normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin akın ettiğini ifade etti. Sarıca, "Yasakların kalkması ile birlikte ve yazın gelmesi ile insanlar lavanta bahçelerine gelmeye başladılar. Bu arada lavantalar açtı. Tüm güzelliği ve kokusuyla insanları çağırıyor. Ziyaretçiler geldiklerinde burada lavantaların arasında fotoğraf çekebiliyorlar. Burada ki görsellerle paylaşım yapabiliyorlar. Bunun yanında lavantanın kokusuyla güzel bir gün geçiriyorlar" dedi.

"Lavanta bahçesi beni çok farklı diyarlara götürdü"

Lavanta bahçeleri arasında fotoğraf çektirmek için gelen tiyatro sanatçısı ve oyuncu Özgür Özgülgün ise lavanta bahçelerini ziyaret etmesi için herkesi Burdur'a davet etti. Özgür Özgülgün, "Burdur Lavanta bahçesinin gezisine gideceğiz denildiği zaman içimde bir heyecan oldu. Lavanta bahçelerinin içinde dolaşmak, onların kokusunu burnumda hissetmek, gölün kenarında muazzam bir manzaranın içinde olması beni çok çok farklı diyarlara götürdü. İstanbul'a döndüğüm zaman bana lavanta bahçelerini sorduklarında çok keyifle söz edeceğim. Herkesi lavanta bahçelerini ziyaret etmesi için Burdur'a davet ediyorum" diye konuştu. Doğa ve seyahat fotoğrafçısı Osman Yeşilbaş, her geldiğinde bahçenin daha da büyüdüğüne dikkat çekerek şehir turizmi açısından çok faydalı olduğuna değindi. Sosyal medya fenomeni İnci Aşık ise lavanta bahçesine ilk kez geldiğini belirterek "Lavantayı şahsi olarak da çok seviyordum. Ama burada bulunmak ve içinde olmak çok başka ve çok özel bir duygu" dedi.

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

Özgür Özgülgün, Burdur Gölü, Lavanta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika


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