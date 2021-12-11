Göl manzaralı seyyar kütüphane - Son Dakika

Göl manzaralı seyyar kütüphane

Sivas'ın Hafik ilçesinde göl kenarında bulunan seyyar kütüphane ile ziyaretçiler göl manzarası eşliğinde kitap okumanın tadını çıkarıyor

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde göl kenarında bulunan seyyar kütüphane ile ziyaretçiler göl manzarası eşliğinde kitap okumanın tadını çıkarıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Hafik Kaymakamlığı tarafından geliştirilen bir proje kitapseverlerin takdirini topladı. Kitap okuma oranlarının artırılması için hazırlanan proje ile ilçenin çeşitli yerlerine seyyar kütüphaneler konuldu. Eşsiz tabiatıyla adeta büyülen ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik gölüne de seyyar kütüphane konuldu. Göle gelen ziyaretçiler seyyar kütüphaneden kitap alarak göl manzarasına karşı kitaplarını okuyor. Ziyaretçiler eşsiz manzara karşısında temiz hava alarak kitap okumanın tadına varıyor.

"Çok beğendim"

Göle ziyarete gelen Yunus Yıldız, " Hafik gölüne gezmeye geldik. Geldiğimde ilk gözüme çarpan şey girişteki seyyar kütüphane oldu. Kaymakamlığın böyle bir uygulama yaptığını öğrendim. Çok beğendim. Orada değişik kitaplar var. Buraya gelirken aslında kitap okuma gibi bir düşüncem yoktu. Ama onu örünce bir kitap alıp gelip burada oturup hem çayımı içip hem kitabımı okuma fırsatı buldum" dedi.