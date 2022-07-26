GÖL MANZARALI UÇUŞ

BURDUR Gölü sahilinde gün batımı eşliğinde paramotor ve paratrike uçuşu yapan Fatih Kılıçaslan ve Rıza Yalvaç, manzaranın keyfini çıkarırken, gölün kurumasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan ve Rıza Yalvaç, son yıllarda kuraklık nedeniyle suyu her geçen gün azalan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü üzerinde gün batımı manzarası eşliğinde paramotor ve paratrike (yamaç paraşütüne motor ve iniş takımları ilave edilerek kullanılan hava aracı) ile uçuş yaptı.

Fatih Kılıçaslan, "Akşam sortilerinde öyle güzel manzaralar oluyor ki anlatılmaz, yaşanır. Gerek paramotor, gerek paratrike ile uçuşlarımız çok keyifli oluyor ancak gölümüzdeki çekilme bizi üzüyor. İnşallah yetkililerimiz bu duruma bir çare bulur" dedi.

Isparta'dan gelen Rıza Yalvaç da Burdur Gölü'nde gün batımı eşliğinde uçmanın çok keyifli olduğunu ancak gölün çekilmesinden dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.