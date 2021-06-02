Gol sevinci ile tribünden atladı - Son Dakika

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor'un ezeli rakibi Sakaryaspor karşısında attığı 2'nci gole sevinen Emre Eldem (41), tribünden atladı. Bacağı maçtan sonra sargıya alınan Eldem, "Gole sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım düştüm, zannetti. Heyecandan atladım" dedi.

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yenerek, 1'inci Lig'e yükseldi. Maçı tribünde izlerken, atılan 2'nci gole çok sevinen Kocaelispor taraftarı Emre Eldem, heyecanını kontrol edemeyip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki tribünden atladı. Maçı izlemeye devam eden Eldem'in bacağı, maçtan sonra sargıya alındı.

'KOCAELİSPOR'U CANIMI VERECEK DERECEDE SEVİYORUM'

Karşılaşmada gole sevinirken, aşağı atladığını söyleyen Emre Eldem, "Ben normalde Kocaelispor'un her maçına giderim, çok seviyorum. Canımı verecek derecede seviyorum. O gün 2'nci golden sonra sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım, ağabeylerim düştüm, zannetti. Heyecandan atladım, sonuçta bu Kocaelispor. Hastaneye gidecek kadar sıkıntım yoktu, Allah'ıma şükürler olsun. Kocaelispor için canım feda. Yaklaşık 5 metreden aşağı düştüm, düştükten sonra tekrar maçı izlemeye devam ettim. Orada polisler yanıma gelerek 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey kaldırsana beni' dedim. Daha sonra kalkıp maçı izlemeye devam ettim. Bacağım sargıya alındı" diye konuştu.