Gol sevincinde Altay Bayındır unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Medipol Başakşehir'e atılan golden sonra yedek kulübesine gelip Altay Bayındır'ın formasını kameralara gösterdi.
Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular attıkları golden sonra sevinç gösterisinde Altay Bayındır'ı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde el bileği kırılarak sakatlanan ve bu akşamki maçta forma giyemeyen genç kaleciye takım arkadaşları golle mesaj yolladı. Sarı-lacivertli futbolcular, 40. dakikada Szalai'nin golünden sonra yedek kulübesine gelerek sevinçlerini Altay'ın formasını kameralara göstererek yaşadı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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