Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi - Son Dakika Spor

Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi

16 dakika önce

Newcastle United'ın Chelsea'yi son dakika golüyle 1-0 mağlup ettiği maçta yeşil sahalarda daha önce görülmeyen bir olay yaşandı. Matt Ritchie, Isaac Hayden'in golünün ardından sevinç sırasında korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan korner direği, bir taraftarın cinsel organına gelirken talihsiz taraftar zor anlar yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea'yi konuk etti. St. James Park'ta 52 bin taraftarının önünde güçlü rakibini 90+4'te Isaac Hayden'in golü ile mağlup eden Newcastle United, kritik bir galibiyete imza attı. Bir Newcastle United taraftarı, 52 bin seyirci arasında en şanssızı oldu. Herkes gibi uzatmada gelen gole çılgınlar gibi sevinen taraftarın mutluluğu, kısa sürdü.

MATT RİTCHİE KORNER DİREĞİNİ FIRLATTI

Topu ağlara gönderen Isaac Hayden, gol sevincini yaşamak için koşarak köşe gönderine doğru yöneldi. Dizlerinin üzerinde kayarak sevincini yaşayan Isaac Hayden'a kısa süre içinde arkadaşları da dahil oldu. Isaac Hayden'ın yanına ilk gelen isimlerden biri olan Matt Ritchie, coşkusunu biraz abartınca istenmeyen bir kazaya sebebiyet verdi. Matt Ritchie, sevinç sırasında korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan direk, bir taraftarın testislerine denk geldi.

"BU ACI GÖZ YAŞARTIR"

Herkes gole çılgınca sevinirken talihsiz taraftar uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter'a yükledi. Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı "Hayden'ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır" yazdı.

(Skor)

Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi
Newcastle United FC, Chelsea, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Trabzonspor, Chelsea'nin yardımcı antrenörü Eddie Newton ile prensipte anlaştı
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Akhisarspor beni göndermedi Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor Victor Moses, Inter ile el sıkıştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 19:50:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]