Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi

İngiltere Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea'yi konuk etti. St. James Park'ta 52 bin taraftarının önünde güçlü rakibini 90+4'te Isaac Hayden'in golü ile mağlup eden Newcastle United, kritik bir galibiyete imza attı. Bir Newcastle United taraftarı, 52 bin seyirci arasında en şanssızı oldu. Herkes gibi uzatmada gelen gole çılgınlar gibi sevinen taraftarın mutluluğu, kısa sürdü.

MATT RİTCHİE KORNER DİREĞİNİ FIRLATTI

Topu ağlara gönderen Isaac Hayden, gol sevincini yaşamak için koşarak köşe gönderine doğru yöneldi. Dizlerinin üzerinde kayarak sevincini yaşayan Isaac Hayden'a kısa süre içinde arkadaşları da dahil oldu. Isaac Hayden'ın yanına ilk gelen isimlerden biri olan Matt Ritchie, coşkusunu biraz abartınca istenmeyen bir kazaya sebebiyet verdi. Matt Ritchie, sevinç sırasında korner direğini tekmeledi. Yerinden çıkan direk, bir taraftarın testislerine denk geldi.

"BU ACI GÖZ YAŞARTIR"

Herkes gole çılgınca sevinirken talihsiz taraftar uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter'a yükledi. Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı "Hayden'ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır" yazdı.

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