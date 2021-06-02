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Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi - Son Dakika

Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi

02.06.2021 14:05
Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Kocaelispor'un attığı 2'nci gole sevinen Emre Eldem (41), tribünden düştü. Bacağı maçtan sonra sargıya alınan Eldem, "Gole sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım düştüm zannetti. Heyecandan atladım. Sonrasında o halimle maçı izlemeye devam ettim" dedi.

2'nci Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 yenerek, 1'inci Lig'e yükseldi. Maçı tribünde izlerken, atılan ikinci gole çok sevinen Kocaelispor taraftarı Emre Eldem, heyecanını kontrol edemeyip, yaklaşık 5 metre yükseklikteki tribünden atladı. Maçı izlemeye devam eden Eldem'in bacağı, maçtan sonra sargıya alındı.

Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı, 'Düşmedim, bilerek atladım' dedi

"MAÇI İZLEMEYE DEVAM ETTİM"

Karşılaşmada gole sevinirken, aşağı atladığını söyleyen Emre Eldem, "Ben normalde Kocaelispor'un her maçına giderim, çok seviyorum. Canımı verecek derecede seviyorum. O gün 2'nci golden sonra sevinirken aşağı atladım. Arkadaşlarım, ağabeylerim düştüm, zannetti. Heyecandan atladım, sonuçta bu Kocaelispor. Hastaneye gidecek kadar sıkıntım yoktu, Allah'ıma şükürler olsun. Kocaelispor için canım feda. Yaklaşık 5 metreden aşağı düştüm, düştükten sonra tekrar maçı izlemeye devam ettim. Orada polisler yanıma gelerek 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ağabey kaldırsana beni' dedim. Daha sonra kalkıp maçı izlemeye devam ettim. Bacağım sargıya alındı" diye konuştu.

Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Sakaryaspor, Play Off, Cuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi - Son Dakika Spor


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