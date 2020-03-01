Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar - Son Dakika
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Gol sevincini asker selamı ile yaşadılar

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Sinop Amatör Lig müsabakasında gol sevincini asker selamı ile yaşadılar.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Sinop Amatör Lig müsabakasında gol sevincini asker selamı ile yaşadılar.


Sinop Amatör Ligi 9. Hafta karşılaşmasında Türkeli Belediye Esnafspor ile Gerzespor karşılaştı. Karşılaşma öncesi Suriye İdlip'de şehit olan 36 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Maçın 4. dakikasında golü bulan Türkeli Belediye Esnafspor'lu futbolcular, Türk bayrağı ile Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler. Seyirciler, bu duyarlılığı alkışlarla yanıt verdi.


Bu arada karşılaşma 5-1 Türkeli Belediye Esnafspor'un üstünlüğünde sona erdi. - SİNOP

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:50 Kaynak: İHA
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