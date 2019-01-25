''Göl'' Seyirciyle Buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezonda yeni oyunlarla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya devam diyor. Yine yeni bir oyunla Kocaelili sanatseverlerin karşısına çıkan Şehir Tiyatroları, konusu ve kurgusu ile alışılmışın dışında bir özellik taşıyan ''Göl'' adlı oyunu sahneledi. İlk oyunu dün sahnelenen ''Göl'' isimli tiyatro oyununa ilgi olağanüstüydü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM) Büyük Sahne'de gerçekleşen prömiyerde, ilk kez seyirciyle buluşan "Göl"; seyirciden de tam not almayı başardı. Yoğun katılımın olduğu ''Göl'' oyununa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal da katıldı.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR OYUN

Oyunun bitiminden sonra sahneye çıkan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal, ''Göl'' isimli tiyatro oyununu yazan ve yöneten Seçil Mutlu Oğuz'a çiçek takdim etti. 2 kadının gerilimli ilişkisi üzerine kurulan "Göl" adlı tiyatro oyunu 25, 26, 31 Ocak ile 1 ve 2 Şubat tarihlerinde SDKM Büyük Sahne'de tiyatro severlerle buluşacak. Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği "Göl" adlı oyun genç bir çiftin yeni bir hayat kurmak için Göl kenarında bir eve gitmesi ile başlıyor. Genç çift oyunun önemli bir karakteri olan Müberra ile tanışıyor. 2 kadının, gerilimli ilişkisi üzerine kurulan "Göl" konusu ve kurgusu itibariyle alışılmışın dışında bir oyun olma özelliği taşıyor.

SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI

İlk kez seyirciyle buluşan "Göl" seyirciden tam not almayı başarırken oyuncularda son sahnenin bitiminin ardından ayakta alkışlandı. Oyundan sonra görüşlerini belirten seyirciler, yaşatılan gerilimden etkilendiklerini ve son ana kadar heyecanlarının hiç gitmediğini belirtti. İnsanların kendilerine ders çıkartabilecekleri bir oyunla karşılaştıklarını da belirten seyirciler, ''Göl'' adlı tiyatro oyununu çok şaşırtıcı, merak uyandırıcı ve inanılmaz odaklandıran bir oyun olarak ifade etti.

OYUNUN KONUSU

"Göl" isimli tiyatro oyunu, genç bir çiftin hayatındaki değişiklikleri ele alıyor. Yeni bir hayat kurmaya çalışan Murat ve Ayşe çifti göl kenarında bir eve giderler. Amaçları yeni bir hayat kurmaktır. Fakat karşılarına oyunun önemli bir karakteri olan Müberra ile tanışırlar. Müberra ve Ayşe arasında yaşanan gerilimli bir ilişkisi üzerine kurulan oyun tek perdelik. Gizem ve gerilimin üst seviyelerde olduğu oyun, seyircilere birçok sürpriz yaşatacak. Oyun dramatolojik ve tiyatral kurgunun dışında, sinematografik öğeleri de sahneye taşıyacak.

OYUNUN KADROSU

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği oyunun sahnelenmesinde Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel görev alıyor. Oyunun sahne arkası kadrosunda; Dekor Rena Topçuoğlu, Kostüm Emine Kaynak Yıldırım, Işık Cafer Yiğiter, Ses – Efekt İlker Sevüker, Reji Asistanı Nursel Çeliktürk, Başar Alemdar, Fotoğraf İsmail Hakkı Timuçin, Sahne Amiri Onursal Yıldırım, Işık Kumanda Ersin Sarıkaş, Adem Karataş, Ses Kumanda İlker Sevüker, Kuaför Gülay Turan, Terzi Lütfü Gülener, Havva Serimer, Sezai Çakmar, Aksesuar Ebru Deniz, Teknik Hakan Altun, Erkan Kemal Bayrakdar ve Hüseyin Gülser yer alıyor.