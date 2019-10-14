Son Dakika Haberleri: Gol sonrası asker selamı
Son Dakika Spor Gol sonrası asker selamı

Gol sonrası asker selamı

2 saat önce

Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.

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Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.


Malkara 14 Kasımspor ile Sağlamtaşspor arasında oynanan maçta Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik unutulmadı. Atılan penaltı golünün ardından Malkara 14 Kasımsporlu futbolcular, tribünlere asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı kahramanlarına destek verdi. Taraftarlar da bu jeste kayıtsız kalmayarak alkışla karşılık verdi.


Malkara 14 Kasımspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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