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Gol sonrası asker selamı

31 dakika önce

- Gol sonrası asker selamıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.

- Gol sonrası asker selamı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Malkara 14 Kasımspor futbolcuları, penaltıdan atılan golün ardından tribünlere asker selamı verdi.

Malkara 14 Kasımspor ile Sağlamtaşspor arasında oynanan maçta Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik unutulmadı. Atılan penaltı golünün ardından Malkara 14 Kasımsporlu futbolcular, tribünlere asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı kahramanlarına destek verdi. Taraftarlar da bu jeste kayıtsız kalmayarak alkışla karşılık verdi.

Malkara 14 Kasımspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Gol sonrası asker selamı

Tekirdağ, Malkara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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