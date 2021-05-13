- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı - Son Dakika

- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı

13.05.2021 16:51

- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı Kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Marmara Gölünün etrafında suların çekildiği alanlarda izinsiz tarım yapan 21 kişiye 1 milyon 450 bin 504 TL ecrimisil bedeli uygulandı Marmara Gölünde izinsiz tarım alanı, izinsiz işgal ve izinsiz...

- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı

Kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Marmara Gölünün etrafında suların çekildiği alanlarda izinsiz tarım yapan 21 kişiye 1 milyon 450 bin 504 TL ecrimisil bedeli uygulandı

Marmara Gölünde izinsiz tarım alanı, izinsiz işgal ve izinsiz avcılık nedeniyle 2020 yılında toplam 2 milyon 420 bin 779 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı

MANİSA - Marmara Gölünde yaşanan kuraklık sonrası Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanları işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL cezai yaptırım uygularken, işgal edilen araziler de tahliye ettirildi. Toplamda 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezasının uygulandığı bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün, sulak alanın fiziki engelle çevrilerek koruma altına alınmasına yönelik hazırlıklara başladığı bildirildi.

Gölmarmara havzasında gölün çekilmesiyle oluşan alanlara yapılan müdahalelere karşı mücadelede üç farklı yöntem uygulandığı açıklandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "Yöntemlerden birincisi olan bu alanları sürerek tarım yapmak suretiyle göl sularının çekildiği alanları işgal edenlere ecrimisil tahakkuk ettirilmesi. İkincisi, korunması gerekli sulak alanda yapılan işgallerde para cezası uygulamasıdır. Üçüncü olarak da 3091 sayılı yasaya göre işlem yapılarak işgallerin men edilmeleri şeklindedir." denildi.

Mevcut ekili sahaların ekim mevsiminin 2020 yılı sonbahar mevsimi olması nedeniyle bu işgallerin işlemlerinin 2020 yılında yapıldığı belirtilen açıklamada, 2020 yılında 21 kişiye 574 bin 342,12 metrekare alan işgali için toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildi. 2020 yılı içerisinde yine 1 kişi tarafından kullanılan 137 bin 306 metrekare DSİ taşınmazı ve 639 bin 403 metrekare hazine taşınmazı üzerindeki işgal sebebi ile 3091 sayılı kanun kapsamında men kararı alınırken, yine 441 bin 808 metrekarelik alanda işgali tespit edilen 21 kişi hakkında da 3091 sayılı kanuna göre men kararı alındı. Göle yönelik işgallerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan işlemlerde ise, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre; 2020 yılında 7 adet 589 bin 946 TL idari para cezası olmak üzere toplam 916 bin 340 TL idari para cezası uygulandı. 4915 kara Avcılığı kanunu kapsamında da; 2020 yılında 25 adet 1884 TL, 2 adet 1256 TL olmak üzere toplam 53 bin 935 TL idari yaptırım uygulandı. Toplam uygulanan idari yaptırım bedeli 970 bin 275 TL olarak açıklanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün, korunması gerekli sulak alanın fiziki engelle çevrilerek koruma altına alınmasına yönelik hazırlıklara başladığı bildirildi.

- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı
- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı
- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı
- Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı

Türk Lirası, Marmara, İşgal, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Göl suları çekildi izinsiz tarım yapanlara ceza yağdı - Son Dakika


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