İznik Gölü 'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Kaynak: DHA

İznik Gölü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Göl suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan tarihi sütun koruma altına alındı - Son Dakika

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