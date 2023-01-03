Göl suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan tarihi sütun koruma altına alındı - Son Dakika
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Göl suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan tarihi sütun koruma altına alındı

03.01.2023 14:43

Bursa'da İznik Gölü'nün suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan 2,5 metre uzunluğundaki tarihi sütun, ekipler tarafından koruma altına alındı.

İznik Gölü'nün Gölyaka Mahallesi'ndeki kıyısında 2,5 metre uzunluğunda, üzerinde yazılar olan bir sütun ortaya çıktı. Bölge halkı, durumu muhtarlığa bildirdi. Sütunun incelenmesi için Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı

KORUMA ALTINA ALINDI

Sahile gelen ekipler, ön incelemede sütunun tarihi özellikler taşıdığını belirledi. Koruma altına alınan sütunun, hangi döneme ait olduğuna ilişkin inceleme başlatıldı.

Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
Göl suyunun çekilmesi ile tarihi sütun ortaya çıktı
Kaynak: DHA
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İznik Gölü, Bursa, Güncel, Son Dakika

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