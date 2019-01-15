Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı
1 saat önce
Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor.
Muğla
genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor. Fırtına ve şiddetli yağış sonrası Muğla'nın Köyceğiz
ilçesindeki göl taştı ve gölün çevresindeki işletmeleri su bastı.
Yer yer şiddetli yağmur ve fırtınanın hakim olduğu Köyceğiz Gölü'nde öğle saatlerinde hem yağmur hem de fırtına sonrası yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar
fırtınanın etkisiyle kıyıya vururken, göl kenarındaki işletmelerde su baskınları yaşandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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