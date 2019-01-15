Son Dakika Haberleri: Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı

Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı

1 saat önce

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor.

Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı, System.String[]
Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor. Fırtına ve şiddetli yağış sonrası Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki göl taştı ve gölün çevresindeki işletmeleri su bastı.

Yer yer şiddetli yağmur ve fırtınanın hakim olduğu Köyceğiz Gölü'nde öğle saatlerinde hem yağmur hem de fırtına sonrası yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar fırtınanın etkisiyle kıyıya vururken, göl kenarındaki işletmelerde su baskınları yaşandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

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