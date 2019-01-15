Göl Taştı, İşletmeler Su Altında Kaldı
1 saat önce
Göl taştı, işletmeler su altında kaldı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde fırtına ve yağışlı hava sonrası Köyceğiz gölü taştı, işletmelere su bastı.
Göl taştı, işletmeler su altında kaldı Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde fırtına ve yağışlı hava sonrası Köyceğiz gölü taştı, işletmelere su bastı.
MUĞLA - Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına özellikle kıyılarda etkili oluyor. Fırtına ve şiddetli yağış sonrası Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki göl taştı ve gölün çevresindeki işletmelere su bastı.
Yer yer şiddetli yağmur ve fırtınanın hakim olduğu Köyceğiz gölünde öğle saatlerinde hem yağmur, hem de fırtına sonrası Köyceğiz gölünde yüksek dalgalar oluştu. Dalgalar
fırtınanın etkisi ile kıyıya vururken, göl kenarındaki işletmelerde su baskınları yaşandı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti